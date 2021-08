Inter, Lukaku in bilico: proposto Belotti del Torino come sostituto (Di martedì 3 agosto 2021) Il Chelsea ha avanzato due offerte ufficiali per acquistare il cartellino di Romelu Lukaku, centravanti e colonna dell’Inter di Simone Inzaghi. Dopo l’addio sorprendente di Antonio Conte, il belga potrebbe cambiare area e tornare a Londra, in Premier League, precedente esperienza tuttavia non esattamente indimenticabile. Lukaku ha ribadito più volte di aver sposato Interamente il progetto nerazzurro e di non aver intenzione di partire, considerando anche il rapporto eccellente con i tifosi nerazzurro; il trionfo in campionato, però, potrebbe aver chiuso un ciclo paradossalmente appena aperto e la situazione è in continua ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Il Chelsea ha avanzato due offerte ufficiali per acquistare il cartellino di Romelu, centravanti e colonna dell’di Simone Inzaghi. Dopo l’addio sorprendente di Antonio Conte, il belga potrebbe cambiare area e tornare a Londra, in Premier League, precedente esperienza tuttavia non esattamente indimenticabile.ha ribadito più volte di aver sposatoamente il progetto nerazzurro e di non aver intenzione di partire, considerando anche il rapporto eccellente con i tifosi nerazzurro; il trionfo in campionato, però, potrebbe aver chiuso un ciclo paradossalmente appena aperto e la situazione è in continua ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter respinge una maxi offerta del @ChelseaFC per #Lukaku. La volontà del giocatore sarà decis… - MarcoBarzaghi : La risposta dell'Inter è sempre la stessa 'Lukaku non è in vendita' .. - repubblica : Inter, nuovo affondo Chelsea: e ora Lukaku vacilla - furgeTX : RT @jrbasket2015: #Biasin #TopCalcio24 ho parlato con l’#Inter “Cedete #Lukaku?” “No è incedibile e abbiamo rifiutato un’offerta di 100M… - SalGal1899 : RT @danieletriolo: Vendere #Hakimi per saldare il Real Madrid e buona parte di debiti. Vendere gli scarti per andare avanti un altro anno n… -