Guendalina Tavassi si è fidanzata? Spuntano indizi social (Di martedì 3 agosto 2021) E’ arrivato il momento per voltare pagina e aprire il suo cuore a un nuovo amore? Sembrerebbe proprio di si, almeno a giudicare dai tanti indizi che sono stati trovati dagli esperti di gossip in queste ore sui social. Guendalina Tavassi si sarebbe fidanzata o meglio, avrebbe una frequentazione. A qualche mese di distanza dall’annuncio della fine della sua storia con Umberto, la Tavassi avrebbe iniziato a frequentare un altro uomo. Un nuovo amore? Si può già parlare di fidanzato? L’ex marito di Guendalina negli ultimi mesi ha provato a riconquistarla, stando a quello che il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 3 agosto 2021) E’ arrivato il momento per voltare pagina e aprire il suo cuore a un nuovo amore? Sembrerebbe proprio di si, almeno a giudicare dai tantiche sono stati trovati dagli esperti di gossip in queste ore suisi sarebbeo meglio, avrebbe una frequentazione. A qualche mese di distanza dall’annuncio della fine della sua storia con Umberto, laavrebbe iniziato a frequentare un altro uomo. Un nuovo amore? Si può già parlare di fidanzato? L’ex marito dinegli ultimi mesi ha provato a riconquistarla, stando a quello che il ...

Advertising

infoitcultura : Guendalina Tavassi, nuovo fidanzato dopo l’addio al marito: gli indizi - infoitcultura : Nuovo amore per Guendalina Tavassi dopo la rottura con l’ex marito? - infoitcultura : Guendalina Tavassi, spunta subito la nuova fiamma? Occhio ai social - therealengie : Passo mezz’ora della mia giornata a guardare le storie di Guendalina Tavassi e niente una giornata a sorseggiare th… - itsmc17 : RT @abbusoo: IN CHE SENSO GUENDALINA TAVASSI SI È FIDANZATA ALLORA CON UMBERTO È VERAMENTE TUTTO FINITO IO NON RIESCO AD ACCETTARLO https:/… -