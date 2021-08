Green pass in azienda, Draghi incontra i sindacati. Restano i nodi trasporti e scuola (Di martedì 3 agosto 2021) 'Non sia un'arma per licenziare' chiede la Cgil. Prevista tra oggi e domani la cabina di regia per fissare i termini dell'utilizzo del passaporto vaccinale. Restano i nodi ancora da sciogliere, quelli ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 3 agosto 2021) 'Non sia un'arma per licenziare' chiede la Cgil. Prevista tra oggi e domani la cabina di regia per fissare i termini dell'utilizzo delaporto vaccinale.ancora da sciogliere, quelli ...

