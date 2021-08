Effetto vaccini: il Covid continua a contagiare nelle Marche, ma non uccide più (Di martedì 3 agosto 2021) ANCONA - La buona notizia è che il Covid continua a contagiare ma non a uccidere e che da diversi giorni ormai la drammatica conta delle vittime del virus è ferma a 3.039: età media 82 anni e per il ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 3 agosto 2021) ANCONA - La buona notizia è che ilma non are e che da diversi giorni ormai la drammatica conta delle vittime del virus è ferma a 3.039: età media 82 anni e per il ...

Advertising

carbo_marco79 : @539th L'impressione è che l'effetto dei vaccini su una popolazione sia molto evidente sui decessi già precocemente… - MuraRosi : @SacconiPaolo @cgilnazionale Guarda i dati dell anno scorso, c'erano meno contagi e zero ospedalizzazioni. Effetto… - Costanz00242134 : RT @LiutoGiusto: @ItalObserver @TarabellAlberto Scommettiamo che a ottobre la curva si alzerà ancora e ci racconteranno che 'l'effetto dei… - Geronimissimooo : #Zaia: «Ondata Covid atipica, molti asintomatici e pochi ricoveri per effetto dei vaccini» Ah ok, molti asintomati… - barranaiek : @mariacafagna Sul trasporto locale a Torino la hanno tutti. Comunque credo sia l'effetto vaccini, si sentono sicuri… -