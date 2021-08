È online il portale per monitorare soldi e riforme del Pnrr (Di martedì 3 agosto 2021) Da oggi è online italiadomani.gov.it, il portale ufficiale dedicato a “Italia Domani”, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sul portale sono illustrati i contenuti del Pnrr e viene raccontato il percorso di attuazione attraverso schede intuitive e chiare dedicate al monitoraggio degli investimenti e delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento. Il sito consente di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute. In questo modo, tutti i cittadini potranno controllare e monitorare le informazioni relative alla realizzazione del Piano. Accedendo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 agosto 2021) Da oggi èitaliadomani.gov.it, ilufficiale dedicato a “Italia Domani”, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sulsono illustrati i contenuti dele viene raccontato il percorso di attuazione attraverso schede intuitive e chiare dedicate al monitoraggio degli investimenti e delle, con notizie in continuo aggiornamento. Il sito consente di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute. In questo modo, tutti i cittadini potranno controllare ele informazioni relative alla realizzazione del Piano. Accedendo ...

