"Dovevano continuare...". Scoppia la rissa sull'oro italiano (Di martedì 3 agosto 2021) L'ex campionessa del salto con l'asta Isinbayeva ha criticato la scelta di Tamberi e Barshim di non continuare a gareggiare. Forsbury sta invece dalla parte dei due atleti Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 agosto 2021) L'ex campionessa del salto con l'asta Isinbayeva ha criticato la scelta di Tamberi e Barshim di nona gareggiare. Forsbury sta invece dalla parte dei due atleti

Advertising

sportface2016 : #Isinbayeva scettica sui due ori per #Tamberi e #Barshim #Tokyo2020 - lrhiigh : comunque l'oro in due qualcosa di stupendo ed emozionante, vero spirito olimpico. Per tutti quelli che dicono 'dove… - Massimoguerrera : Chiedo a qualche esperto, che significa che l’attacco #hacker alla Regione Lazio è ancora in corso, non dovevano st… - mcuwnat : @ilaacardaccia si esatto ma a parte quello boh mi sembra scontrosa un po’ in generale con tutti e la “storia” con p… - nevermoreita : gente che no, l'oro parimerito no, dovevano continuare a gareggiare, dov'è la competizione, al posto loro mi sarei… -

Ultime Notizie dalla rete : Dovevano continuare "Dovevano continuare ...". Scoppia la rissa sull'oro italiano ... la russa Yelena Isinbayeva, che sui social ha criticato la scelta dell'azzurro e del qatariota di "accontentarsi" dell'oro: "Avrebbero dovuto continuare a saltare", l'affondo della due volte ...

Tokyo 2020, Isinbayeva perplessa: 'Doppio oro Tamberi - Barshim? Dovevano continuare' ' Nella mia carriera, se eri alla stessa misura e con uguali i tentativi, l'asticella veniva abbassata: dovevano saltare a 2,35 - spiega la 'Zarina' del salto con l'asta - . Non so come possano ...

"Dovevano continuare...". Scoppia la rissa sull'oro italiano il Giornale "Dovevano continuare...". Scoppia la rissa sull'oro italiano L'ex campionessa del salto con l'asta Isinbayeva ha criticato la scelta di Tamberi e Barshim di non continuare a gareggiare. Forsbury sta invece dalla parte dei due atleti ...

LIVE La Fiorentina aspetta Nastasic. Salernitana, si avvicina Bonazzoli I Viola devono sfoltire il reparto dei difensori prima di riprendere il serbo. Venezia-Di Mariano viaggiano verso il rinnovo ...

... la russa Yelena Isinbayeva, che sui social ha criticato la scelta dell'azzurro e del qatariota di "accontentarsi" dell'oro: "Avrebbero dovutoa saltare", l'affondo della due volte ...' Nella mia carriera, se eri alla stessa misura e con uguali i tentativi, l'asticella veniva abbassata:saltare a 2,35 - spiega la 'Zarina' del salto con l'asta - . Non so come possano ...L'ex campionessa del salto con l'asta Isinbayeva ha criticato la scelta di Tamberi e Barshim di non continuare a gareggiare. Forsbury sta invece dalla parte dei due atleti ...I Viola devono sfoltire il reparto dei difensori prima di riprendere il serbo. Venezia-Di Mariano viaggiano verso il rinnovo ...