Doppia fiducia su riforma giustizia, oggi il voto finale. M5s, 13 assenti alla Camera (Di martedì 3 agosto 2021) L'aula della Camera ieri ha approvato anche la seconda fiducia posta dal governo sul ddl di riforma del processo penale. I sì sono stati 458, i no 46, un solo astenuto. In precedenza, Montecitorio aveva approvato la prima delle due questioni di fiducia poste dal governo sulla riforma del processo penale. I sì erano stati 462, 55 i no, un astenuto. La prima fiducia è stata posta sulle prime norme contenute nel testo e immediatamente operative; la seconda fiducia, invece, è stata posta sulla seconda parte, che prevede una delega al governo e tra queste rientrano le nuove ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 3 agosto 2021) L'aula dellaieri ha approvato anche la secondaposta dal governo sul ddl didel processo penale. I sì sono stati 458, i no 46, un solo astenuto. In precedenza, Montecitorio aveva approvato la prima delle due questioni diposte dal governo sulladel processo penale. I sì erano stati 462, 55 i no, un astenuto. La primaè stata posta sulle prime norme contenute nel testo e immediatamente operative; la seconda, invece, è stata posta sulla seconda parte, che prevede una delega al governo e tra queste rientrano le nuove ...

Italia_Notizie : Doppia fiducia sulla riforma della giustizia, M5s si ricompatta - jeanpauldl1998 : @dello__98 @negghyy Dello porca miseria, è andato in doppia cifra stagionale di gol, ha ritrovato fiducia e posto i… - CorriereQ : Doppia fiducia sulla riforma della giustizia, M5s si ricompatta - PaoloBorg : RT @Agenzia_Ansa: Doppia fiducia sulla riforma della #giustizia, M5s si ricompatta. Ma in 13 non partecipano, nemmeno Ferraresi. Stasera il… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Doppia fiducia sulla riforma della #giustizia, M5s si ricompatta. Ma in 13 non partecipano, nemmeno Ferraresi. Stasera il… -