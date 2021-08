Diletta Leotta, vacanze al femminile con Elodie: che fine ha fatto Can Yaman? (Di martedì 3 agosto 2021) Nelle scorse settimane si è parlato di una rottura tra Can e Diletta Leotta. Arrivano altri segnali con la conduttrice che sta passando le sue vacanze con Elodie. Diletta Leotta, Elodie e Can Yaman (GettyImages e Instagram)Alcune settimane fa abbiamo affrontato l’argomento Diletta Leotta e Can Yaman. I due, infatti, sono stati avvistati in vacanza separati. L’attore turco in Puglia mentre la conduttrice in Sardegna. Ora si è aggiunto un altro tassello alla loro storia. Una coppia tanto ... Leggi su chenews (Di martedì 3 agosto 2021) Nelle scorse settimane si è parlato di una rottura tra Can e. Arrivano altri segnali con la conduttrice che sta passando le suecone Can(GettyImages e Instagram)Alcune settimane fa abbiamo affrontato l’argomentoe Can. I due, infatti, sono stati avvistati in vacanza separati. L’attore turco in Puglia mentre la conduttrice in Sardegna. Ora si è aggiunto un altro tassello alla loro storia. Una coppia tanto ...

Advertising

Affaritaliani : Heidi Klum in barca senza reggiseno. Diletta Leotta da sogno in vacanza. E poi.. - QuotidianPost : Can Yaman e Diletta Leotta relazione (realmente) finita? - PasqualeMarro : #DilettaLeotta è ufficiale: non c’è #Canyaman nella sua vita - vesuvianonews : Mentre Can Yaman si gode le vacanze estive in giro per l'Italia, e lontano da Diletta Leotta, le italiane iniziano… - infoitcultura : Diletta Leotta, duetto con Elodie: cosa hanno fatto sulla moto d'acqua -