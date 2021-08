Cori | selfie e striscioni | Tamberi rientra in Italia | che accoglienza!

Advertising

Alessio_Cori : Voglio tornare quando non esistevano i selfie! ???? - La7tv : #intanto Francesco #Totti come un re a #Ventotene, i tifosi lo circondano e cantano «C’è solo un capitano». -

Ultime Notizie dalla rete : Cori selfie

Corriere della Sera

Striscioni eall'aeroporto di Roma Fiumicino al rientro di Gianmarco Tamberi dopo lo storico oro alle Olimpiadi di Tokyo... nientené autografi stavolta, solo saluti da lontano. Ma comunqueed entusiasmo per i giocatori in arrivo.Cori, rapper, è anche attore di Gomorra. Con Anna Tatangelo si sarebbero conosciuti a Sanremo 2019 Anna Tatangelo sembra aver ritrovato la felicità dopo la rottura con Gigi D’Alessio, con lei per 15 a ...Visite al J Medical per gli ultimi reduci da Europeo e Coppa America, in attesa degli azzurri la sfilata dei sudamericani ...