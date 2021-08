Campione olimpico derubato dal rientro da Tokyo: “Ridatemi i miei ricordi” (Di martedì 3 agosto 2021) Lorenzo Zazzeri, argento nella staffetta 4x100 stile libero, stava festeggiando in piscina con amici appena rientrato a Firenze. Qualcuno gli ha sfondato il vetro dell’auto e ha preso il borsone del viaggio in Giappone Leggi su lastampa (Di martedì 3 agosto 2021) Lorenzo Zazzeri, argento nella staffetta 4x100 stile libero, stava festeggiando in piscina con amici appena rientrato a Firenze. Qualcuno gli ha sfondato il vetro dell’auto e ha preso il borsone del viaggio in Giappone

