Brasile in finale, ma che fatica: piegato il Messico ai rigori (Di martedì 3 agosto 2021) Pronostico confermato, ma che fatica. Il Brasile si è qualificato per la finale olimpica del torneo di calcio battendo in semifinale il Messico per 4 - 1 ai rigori. Tempi regolamentari e supplementari ... Leggi su gazzetta (Di martedì 3 agosto 2021) Pronostico confermato, ma che. Ilsi è qualificato per laolimpica del torneo di calcio battendo in semiilper 4 - 1 ai. Tempi regolamentari e supplementari ...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Quarta punta per Allegri: Kaio Jorge, campione del mondo Under17 con il Brasile nel 2019 (con gol segnato in… - sowmyasofia : -Messico-Brasile 1-4: i verdeoro vanno in finale - Superalimentos : RT @Gazzetta_it: #Calcio olimpico, il #Brasile batte il #Messico ai rigori e va in finale @Tokyo2020 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Calcio olimpico, il #Brasile batte il #Messico ai rigori e va in finale @Tokyo2020 - periodicodaily : -Messico-Brasile 1-4: i verdeoro vanno in finale - PeriodicoDaily Sport #MessicoBrasile #Tokyo2020 -