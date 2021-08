Volotea | intesa con OneCheck | a Napoli prenotazione online dei test anti Covid

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 2 agosto 2021), piattaforma digitale scelta da importcentri diagnostici, e, compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, hanno siglato un accordo di collaborazione per gestire la, ile il trasferimento sicuro dei risultati deirichiesti per i passeggeri a bordo dei voli da e per gli aeroporti italiani. Un servizio, spiega una nota, che viene incontro alle esigenze dei passeggeri di affidabilità e rapidità necessari per gli spostamenti. L’accordo consente ai passeggeri in partenza da 9 ...