Volley Tokyo 2020, Sylla: “Non do importanza al colore della pelle” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Per me essere di colore non fa differenza, sono nata in Italia, ho vissuto lì, sono andata a scuola lì e quindi non do importanza al fatto di essere di ‘nera’ o ‘bianca’. Il razzismo? Le persone stupide vivono ovunque, quindi questi episodi capitano in Italia, in Francia, ma anche in Giappone. Si può essere discriminatori in tanti sensi, anche se uno è omosessuale per esempio”. Parla così Miriam Sylla del delicato argomento legato al razzismo. La schiacciatrice dell’Imoco, ora impegnata con l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, è nata a Palermo l’8 gennaio del 1995. Sulla sconfitta contro gli Stati ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “Per me essere dinon fa differenza, sono nata in Italia, ho vissuto lì, sono andata a scuola lì e quindi non doal fatto di essere di ‘nera’ o ‘bianca’. Il razzismo? Le persone stupide vivono ovunque, quindi questi episodi capitano in Italia, in Francia, ma anche in Giappone. Si può essere discriminatori in tanti sensi, anche se uno è omosessuale per esempio”. Parla così Miriamdel delicato argomento legato al razzismo. La schiacciatrice dell’Imoco, ora impegnata con l’Italia ai Giochi Olimpici di, è nata a Palermo l’8 gennaio del 1995. Sulla sconfitta contro gli Stati ...

sportface2016 : Le dichiarazioni di #Mazzanti e #Malinov dopo il ko con gli Usa #Tokyo2020 - STnews365 : Tokyo 2020, altro stop per l'Italvolley femminile: addio primo posto Dopo la sconfitta contro la Cina arriva un'alt… - SportRepubblica : Volley, tie break amaro: azzurre battute dalle statunitensi - zazoomblog : LIVE Italia-Usa 24-21 volley femminile Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA - #Italia-Usa #24-21 #volley #femminile… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Tokyo liveblog in DIRETTA: azzurre al tie-break nel volley femminile - #Olimpiadi #Tokyo #liveblog… -