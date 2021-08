Vaccini e minorenni: il parere del Comitato di Bioetica (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Comitato di Bioetica si è espresso in merito alla somministrazione dei Vaccini sui minorenni e a chi spetta la scelta di vaccinarsi Il Comitato di Bioetica si è espresso in merito alla questione su chi avrà la facoltà di decidere di vaccinarsi o meno, in caso il paziente in questione sia un minorenne. Il parere del Comitato si orienta sull’affidare la scelta al minore stesso. Nel caso in cui il minore volesse vaccinarsi, ma i genitori fossero contrari, poiché la sua volontà coincide con la migliore scelta rispetto alla sua salute e quella ... Leggi su zon (Di lunedì 2 agosto 2021) Ildisi è espresso in merito alla somministrazione deisuie a chi spetta la scelta di vaccinarsi Ildisi è espresso in merito alla questione su chi avrà la facoltà di decidere di vaccinarsi o meno, in caso il paziente in questione sia un minorenne. Ildelsi orienta sull’affidare la scelta al minore stesso. Nel caso in cui il minore volesse vaccinarsi, ma i genitori fossero contrari, poiché la sua volontà coincide con la migliore scelta rispetto alla sua salute e quella ...

