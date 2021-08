Torino, Juric attacca Belotti. Onofri: “E’ giustificato, il campionato sta iniziando” (Di lunedì 2 agosto 2021) Le parole di Claudio Onofri dopo le dichiarazioni rilasciate da Ivan Juric in merito al futuro di Andrea Belotti Leggi su mediagol (Di lunedì 2 agosto 2021) Le parole di Claudiodopo le dichiarazioni rilasciate da Ivanin merito al futuro di Andrea

Advertising

GoalItalia : Belotti e il Torino trattano per il rinnovo ?? 'Non c’è più tempo, non posso aspettare il 25 agosto' ?? - marcoconterio : ?? Marko Pjaca più vicino al #Torino. Contatto con Juric positivo e croato ???? a un passo dall'addio alla #Juventus @TuttoMercatoWeb - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ??#Belotti è arrivato da poco allo Stadio Olimpico Grande Torino dove si sottoporrà come da protocollo al tampone molec… - CorriereGranata : ??#Belotti è arrivato da poco allo Stadio Olimpico Grande Torino dove si sottoporrà come da protocollo al tampone mo… - Mediagol : Torino, Juric attacca Belotti. Onofri: “E’ giustificato, il campionato sta iniziando” -