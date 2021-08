Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo: Jean Quiqumpoix si impone nella pistola automatica! (Di lunedì 2 agosto 2021) Racchiude tre continenti il penultimo podio del Tiro a segno ai Giochi Olimpici di Tokyo: nella finale della pistola automatica da 25 metri maschile si impone Jean Quiquampoix (Francia), che supera Leuris Pupo (Cuba), secondo, e Li Yuehong (Cina), terzo. Il transalpino si mette al collo la medaglia del metallo più pregiato dopo aver condotto praticamente per tutta la durata dell’atto conclusivo, chiudendo con 34/40 ed andando ad eguagliare il record olimpico fatto segnare proprio dal cubano Leuris Pupo a Londra 2012. Oggi il caraibico deve accontentarsi dell’argento con ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Racchiude tre continenti il penultimo podio delai Giochi Olimpici difinale dellaautomatica da 25 metri maschile siQuiquampoix (Francia), che supera Leuris Pupo (Cuba), secondo, e Li Yuehong (Cina), terzo. Il transalpino si mette al collo la medaglia del metallo più pregiato dopo aver condotto praticamente per tutta la durata dell’atto conclusivo, chiudendo con 34/40 ed andando ad eguagliare il record olimpico fatto segnare proprio dal cubano Leuris Pupo a Londra 2012. Oggi il caraibico deve accontentarsi dell’argento con ...

