The Crown 5 | rilasciata la prima immagine ufficiale

Mentre proseguono le riprese della quinta stagione di The Crown, sugli account social della serie è stata rilasciata la prima immagine ufficiale, che vede Imelda Staunton nei panni di Elisabetta II. Di recente, sugli account social della serie tv "The Crown", è stata pubblicata la prima immagine ufficiale della quinta stagione. La foto vede ritratta l'attrice inglese Imelda Staunton nei panni della regina di Elisabetta II. Le riprese della quinta stagione sono iniziate a luglio negli Elstree Studios, al nord di Londra.

