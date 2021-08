Obama compie 60 anni ma è polemica sul mega party

(Di lunedì 2 agosto 2021) Barack60il 4 luglio, ma sui festeggiamenti che l'ex presidente starebbe preparando per il prossimo fine settimana è già. Secondo quanto riportano Axios e The Hill ...

- sironidepalma : Buon compleanno Barack Obama! L'ex presidente compie 60 anni - internaeco : Il 4 agosto 2021 #BarackObama compie 60 anni, e nel suo ultimo #libro "Una terra promessa" ci svela virtù e debolez…

Barack Obama compie 60 anni il 4 luglio, ma sui festeggiamenti che l'ex presidente starebbe preparando per il prossimo fine settimana è già polemica. Secondo quanto riportano Axios e The Hill sarebbero stati invitati 700 ospiti a Martha's Vineyard in pieno allarme Covid. Non è più il presidente degli Stati Uniti da tempo ma resta comunque per generazioni il simbolo di una visione politica e un'eredità morale molto forte. Il 4 agosto 2021 l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama compie 60 anni.