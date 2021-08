“Niente da dirci…”. Marcell Jacobs, chi è il padre dell’atleta di Tokyo 2020. Il triste particolare dopo la vittoria (Di lunedì 2 agosto 2021) In queste ore non si parla d’altro: la storia di Marcell Jacobs, medaglia d’oro nei 100 metri a Tokyo 2020. Come si potrà notare dal cognome, il papà del campione non è italiano. In realtà la medaglia d’oro è cresciuto senza un padre e ha riallacciato i rapporti con lui soltanto da qualche anno. Figlio di un’italiana e di un veterano di guerra statunitense, il giovane è nato a El Paso in Texas e si è trasferito in Lombardia quando era piccolissimo, dopo che la storia d’amore tra i suoi genitori è finita. Ma chi è il papà dell’uomo più veloce d’Europa? Si chiama Lamont ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) In queste ore non si parla d’altro: la storia di, medaglia d’oro nei 100 metri a. Come si potrà notare dal cognome, il papà del campione non è italiano. In realtà la medaglia d’oro è cresciuto senza une ha riallacciato i rapporti con lui soltanto da qualche anno. Figlio di un’italiana e di un veterano di guerra statunitense, il giovane è nato a El Paso in Texas e si è trasferito in Lombardia quando era piccolissimo,che la storia d’amore tra i suoi genitori è finita. Ma chi è il papà dell’uomo più veloce d’Europa? Si chiama Lamont ...

