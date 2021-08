Napoli sul terzino sinistro, Giuntoli garantisce al club una formula favorevole per il suo acquisto (Di lunedì 2 agosto 2021) Il primo sogno del Napoli per la fascia sinistra continua a rimanere Emerson Palmieri, ma la strada per arrivare al laterale del Chelsea (che non si muove dalla richiesta di venti milioni) è estremamente impervia. Per gli azzurri diventa quindi fondamentale guardarsi intorno in cerca di possibili soluzioni alternative. Una di queste, stando a La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Konstantinos Tsimikas del Liverpool, già trattato da Giuntoli un anno fa. Per provare a convincere gli inglesi, il direttore sportivo del Napoli avrebbe chiesto un prestito, garantendo in ogni caso l'obbligo di riscatto. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Il primo sogno delper la fascia sinistra continua a rimanere Emerson Palmieri, ma la strada per arrivare al laterale del Chelsea (che non si muove dalla richiesta di venti milioni) è estremamente impervia. Per gli azzurri diventa quindi fondamentale guardarsi intorno in cerca di possibili soluzioni alternative. Una di queste, stando a La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Konstantinos Tsimikas del Liverpool, già trattato daun anno fa. Per provare a convincere gli inglesi, il direttore sportivo delavrebbe chiesto un prestito, garantendo in ogni caso l'obbligo di riscatto.

