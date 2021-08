Milan, la cessione che tutti si aspettavano può diventare realtà (Di lunedì 2 agosto 2021) Hauge in procinto di trasferirsi in Bundesliga: l’Eintracht Francoforte in pole position. Contatti in corso con il Milan. Jens Peter Hauge sempre più distante dal Milan. Il norvegese non rientra nel nuovo progetto tecnico di Stefano Pioli ed è stato escluso dall’ultima amichevole che i rossoneri hanno disputato contro il Nizza. Il suo futuro sembra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 2 agosto 2021) Hauge in procinto di trasferirsi in Bundesliga: l’Eintracht Francoforte in pole position. Contatti in corso con il. Jens Peter Hauge sempre più distante dal. Il norvegese non rientra nel nuovo progetto tecnico di Stefano Pioli ed è stato escluso dall’ultima amichevole che i rossoneri hanno disputato contro il Nizza. Il suo futuro sembra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

PietroMazzara : L’apertura di #Gasperini alla cessione di #ilicic è emblematica. Lo sloveno vuole il #Milan, ma serve trovare la qu… - arlottoak : Interessante notare come gli interisti non facciano più gli splendidi facendo ironia con tweet tipo: 'continua la t… - Militos_Way : @MichaelCuomo7 Cuomo, parlando di Lukaku hai detto che il Milan aveva ceduto Ibra contro la sua volontà. Ma quella… - nonleggerlo : Tutte le 7 sorelle hanno grane con i loro “10”: Inter, #Lautaro scade tra 2anni, rinnovo fermo Juve, #Dybala scad… - tommydea : @CaptainKjaer Allora finito no, perché sono convinto che messo nelle giuste condizioni può fare ancora la differenz… -