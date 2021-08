Latina | aggressioni | minacce e danneggiamenti alla via dei pub | scattano 3 daspo Willy

(Di lunedì 2 agosto 2021) Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di, nella giornata di oggi, hanno adottato il provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento nei confronti di tre giovani. I fatti I tre ragazzi – B.M. e L.D., entrambi 18enni già noti alle Forze dell’Ordine, e R.G. di 20 anni – si sono resi autori di un episodio che ha messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica nel parcheggio adiacente la zona pub. Nella circostanza i tre hanno minacciato gravemente una ragazza, costringendola a fuggire e, per tali fatti, tutti e tre sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di. Inoltre ...

