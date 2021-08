La nuova Atlantia sarà più snella e con professionalità chiave per il futuro

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Unapiù “” a presidio delle infrastrutture cruciali per la mobilità: dalle autostrade agli aeroporti, senza dimenticare lamobilità sostenibile ed i sistemi di pagamento ed il progetto di decollo verticale degli elicotteri per gli spostamenti urbani ed, in particolare, dal centro di Roma verso Fiumicino co Volocopter. E fra i sogni nel cassetto anche la creazione, assieme ad altri partner europei, di un fondo di venture capital, con mezzo miliardo di dotazione iniziale e l’interesse ad alimentare la crescita di giovani startup innovative. Un’istantanea suldella holding quotata a ...