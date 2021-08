Juventus | ufficiale il rinnovo!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 2 agosto 2021) Alla fine è la notizia è arrivata. È di pochi secondi fa l'ufficialità del rinnovo di Giorgio Chiellini alla. Il difensore capitano della Nazionale italiana e dellaappunto ha rinnovato per altri due anni. Finite le vacanze, il difensore non ha perso tempo ed ha immediatamente firmato! Il suo obiettivo sono i Mondiali 2022 in Qatar, dopodiché sarà molto probabile il suo ritiro, quando avrà oltre 38 anni. Il suo ingaggio sarà di 3 milioni netti a stagione. Troppo forte il richiamo dell'amico prima che del suo allenatore Max Allegri.