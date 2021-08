Incentivi auto usate | mancano ancora le norme attuative

Advertising

pistema_13 : RT @ilgiornale: Sulla piattaforma del Mise partono le prenotazioni. Questa volta gli aiuti valgono anche per l'usato - ilgiornale : Sulla piattaforma del Mise partono le prenotazioni. Questa volta gli aiuti valgono anche per l'usato - CorrNazionale : Incentivi auto usate in scadenza il 31 dicembre ma mancano le norme attuative: impossibile richiederli, le case aut… - infoiteconomia : Ecobonus auto 2021, da oggi prenotazioni su Mise/ Incentivi e modelli: come funziona - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Incentivi auto: partite le prenotazioni dei 350 milioni della terza fase dell'#Ecobonus -

Ultime Notizie dalla rete : Incentivi auto

In attesa che vengano pubblicati i dettagli per godere degli, attualmente non è possibile usufruire del bonus per l'acquisto diusate. Non solostatali: arriva il "Summer ...rubate in Italia: +25% nel 2021/ Fiat Panda, 500 e Punto le più gettonate: TUTTE LE CIFRE Come stabilito dal Decreto Sostegni Bis del Governo Draghi, approvato la scorsa settimana,...Inizia oggi la possibilità di prenotare il proprio Ecobonus per l'acquisto di auto a basse emissioni: nuovi 350 milioni di euro a disposizione.Agosto, auto nuova ti conosco… e ti prenoto! Riparte la campagna di prenotazione sulla piattaforma del Mise per usufruire dell'ecobonus riguardante l'acquisto di veicoli a basse emissioni, così come p ...