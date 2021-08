Il panda "Huan Huan" ha partorito due gemelli in Francia

Advertising

Cate0175 : RT @ilmetropolitan: ?? #Francia, #ZooParc: nati in #cattività due cuccioli di #Panda da mamma Huan Huan - ilmetropolitan : ?? #Francia, #ZooParc: nati in #cattività due cuccioli di #Panda da mamma Huan Huan -

Ultime Notizie dalla rete : panda Huan

ANSA Nuova Europa

, una femmina digigante prestata dalla Cina allo zoo di Beauval, nella Francia centrale, ha dato alla luce due gemelle in piena salute: è quanto annunciato dallo stesso ZooParc de Beauval (...Lieto evento, che ha qualcosa di straordinario al parco selvatico di Beauval sulle rive di Saint - Aignan, nella Francia centrale dove la femmina dicinese, che vive nel parco, di primissimo mattino ha dato alla luce due gemelli. Attualmente, i due cuccioli sono in ottime condizioni di salute, sono stati immediatamente accuditi ...Beauval, 2 ago. (askanews) - Lieto evento, che ha qualcosa di straordinario al parco selvatico di Beauval sulle rive di Saint-Aignan, nella ...Huan Huan, una femmina di panda gigante prestata dalla Cina allo zoo di Beauval, nella Francia centrale, ha dato alla luce due gemelle in piena salute: è quanto annunciato dallo stesso ZooParc de Beau ...