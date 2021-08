“Ho il cancro | devo operarmi” L’annuncio choc dell’attrice | perse il fratello per colpa della stessa malattia

(Di lunedì 2 agosto 2021) Anni dopo essersi rasata la testa in segno di solidarietà con sua sorella che stava facendo la chemioterapia, l’attrice ha annunciato di avere unai polmoni. “dirvi una cosa ragazzi. Ho il”, ha scritto in una nota pubblicata lunedì sul suo account Instagram. “Sto per andare in chirurgia per rimuovere metà del mio polmone sinistro”, continua la nota. “Sì, ho ilai polmoni anche se non ho mai fumato!”. I medici che hanno preso in cura l’attrice “sono molto ottimisti” sul fatto che ilsia al primo stadio e che con l’operazione si possa asportare tutto il ...

Il Mattino

dirvi una cosa ragazzi. Ho il' , così la in una storia . ' Sto andando in chirurgia per rimuovere metà del mio . Sì, ho ilai polmoni anche se non ho mai fumato! ' ha aggiunto ...Avevo unmaligno al rene sinistro , se non avessi fatto un controllo, tra sei mesi me la ... Fosse per me sbaciucchierei sempre mio figlio, ma ora davanti agli altritrattenermi, 'mamma ...Kathy Griffin ha rivelato di avere un cancro ai polmoni al primo stadio. La comica e attrice americana lo ha annunciato ai suoi fan su Instagram oggi, comunicando che per questo i medici ...Kathy Griffin ha rivelato di avere un cancro ai polmoni al primo stadio. La comica e attrice americana lo ha annunciato ai suoi fan su Instagram oggi, comunicando che per questo i medici ...