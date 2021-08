Gruppo di scout salvati dai soccorritori in alta quota in Friuli | molti hanno rischiato l' ipotermia

(Di lunedì 2 agosto 2021) Un intervento rischioso, ma bisogna dire grazie aise questa situazione non si è tramutata in tragedia. Domenica di superlavoro per il Soccorso Alpino regionale delVenezia Giulia ...

Undi quattordicidi Padova, bloccati in quota sulle Alpi Carniche Occidentali, è stato salvato ieri pomeriggio grazie ai soccorritori della stazione di Forni di Sopra. Alcune ragazze ...Verso le 14.30, di ieri, in particolare, è stato c hiesto al Soccorso alpino di Asiago di intervenire in supporto di unveneziani, proprio perché il forte maltemp o non accennava ad ...Gli scout si erano trovati in difficoltà a causa di un forte temporale nelle Alpi Carniche occidentali. Sono stati recuperati con un elicottero ...Il gruppo, con 2 minorenni, nonostante l'allerta meteo, era partito per un bivacco sulle Alpi carniche. Altri 3 escursionisti recuperati nella notte sul Gran Monte ...