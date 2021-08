Giustizia: dalla Camera via libera alla prima fiducia, atteso nella notte il secondo voto (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - La Camera ha votato la prima delle due fiducie poste dal governo sulla riforma del processo penale. I voti a favore sono 462, i voti contrari 55 e 1 astenuto. Sono in tutto 13 i deputati M5s che non hanno partecipato al primo voto di fiducia sulla riforma del processo penale senza risultare in missione, quindi assenti 'non giustificati'. I pentastellati assenti perchè in missione risultano invece essere 7. E' quanto si evince dai tabulati della votazione. Su 159 deputati M5s hanno partecipato al voto in 139. atteso nella notte il ... Leggi su agi (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - Laha votato ladelle due fiducie poste dal governo sulla riforma del processo penale. I voti a favore sono 462, i voti contrari 55 e 1 astenuto. Sono in tutto 13 i deputati M5s che non hanno partecipato al primodisulla riforma del processo penale senza risultare in missione, quindi assenti 'non giustificati'. I pentastellati assenti perchè in missione risultano invece essere 7. E' quanto si evince dai tabulati della votazione. Su 159 deputati M5s hanno partecipato alin 139.il ...

Advertising

amnestyitalia : #Libano A un anno dalla devastante esplosione nel porto di Beirut che provocò 217 morti, oltre 7000 feriti e 300.00… - fattoquotidiano : Una più grave smentita della legittimità della riforma penale proposta dalla Guardasigilli proviene nientemeno che… - Agenzia_Italia : Giustizia: dalla Camera via libera alla prima fiducia, atteso nella notte il secondo voto - infoitinterno : Giustizia: dalla Camera via libera alla prima fiducia, atteso nella notte il secondo voto - Andrea37363329 : @realUmbertoLM Gay o bisessuale violento?! Qualcuno gli ricordi che qui siamo in Italia e ogni forma di violenza vi… -