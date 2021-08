Giulio Dini | ex procuratore di Spalletti | Gaetano è un talento | può essere il vice Zielinski

(Di lunedì 2 agosto 2021), exdi Luciano, ha parlato ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato: "L'amichevole con il Bayern Monaco è servita per collaudare la propensione dei giovani atestati e valutati da, sono partite che servono il giusto, al massimo per mettere benzina nei muscoli. Se vogliamoprovocatori queste partite sono soprattutto test atletici, possono servire per i giocatori meno conosciuti, quelli che vengono dal basso o che vengono da fuori. Gianluca ...

kisskissnapoli : Giulio Dini (ex proc. Spalletti): 'Amichevole con il Bayern è servita per collaudare la propensione dei giovani a e…

Napoli, Lobotka c'è. Nell'ora di gioco che Spalletti gli ha concesso all'Allianz Arena, forse anche un po' per emergenza visto l'infortunio di Demme, Lobotka ha saputo rispondere presente con una qual ...