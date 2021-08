Giroud: “Penso che Dio abbia voluto che nel mio destino ci fosse il Milan. Maglia numero 9? Non sono superstizioso” (Di lunedì 2 agosto 2021) Olivier Giroud, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante del Milan, si è soffermato anche sulla trattativa che l’ha portato in rossonero: “Io ho sempre detto che quando ero piccolo avevo il sogno di giocare in Premier League ma Penso che fosse arrivato il momento di scoprire una nuova cultura e un nuovo paese. Il Milan è stata l’opzione migliore per me e sono grato di poter vestire i colori rossoneri. sono felice di essere qui. Il mio tempo al Chelsea era finito anche perchè il manager voleva giocare con altri giocatori, spendendo tanti ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 agosto 2021) Olivier, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante del, si è soffermato anche sulla trattativa che l’ha portato in rossonero: “Io ho sempre detto che quando ero piccolo avevo il sogno di giocare in Premier League machearrivato il momento di scoprire una nuova cultura e un nuovo paese. Ilè stata l’opzione migliore per me egrato di poter vestire i colori rossoneri.felice di essere qui. Il mio tempo al Chelsea era finito anche perchè il manager voleva giocare con altri giocatori, spendendo tanti ...

Advertising

ivanzamoranobam : RT @EvaAProvenzano: “#Giroud: 'Sono cristiano e penso che Dio abbia voluto che nel mio destino vestissi la maglia del Milan e non quella de… - __nero : RT @EvaAProvenzano: “#Giroud: 'Sono cristiano e penso che Dio abbia voluto che nel mio destino vestissi la maglia del Milan e non quella de… - GiuliaCuchu : RT @se_le_foto_di: Giroud: “Sono cristiano e penso che Dio abbia voluto che vestissi la maglia del Milan e non quella dell'Inter nella pass… - FilippoDallasen : RT @86_longo: #Giroud: “Sono cristiano e penso che Dio abbia voluto che nel mio destino vestissi la maglia del Milan e non quella dell'Inte… - Jesuscopter2 : RT @86_longo: #Giroud: “Sono cristiano e penso che Dio abbia voluto che nel mio destino vestissi la maglia del Milan e non quella dell'Inte… -