Covid oggi Puglia, 66 contagi e zero morti: bollettino 2 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 66 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 2 agosto. Non si registrano invece nuovi decessi. Registrati 5.049 test per l’infezione da Covid-19, così ripartiti i nuovi positivi: 10 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 35 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.912.103 test. 247.134 sono i pazienti guariti, 2.452 i casi attualmente ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 66 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 2. Non si registrano invece nuovi decessi. Registrati 5.049 test per l’infezione da-19, così ripartiti i nuovi positivi: 10 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 35 in provincia di Fa, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.912.103 test. 247.134 sono i pazienti guariti, 2.452 i casi attualmente ...

Advertising

galeazzobignami : I familiari delle vittime del COVID manifestano oggi per chiedere verità e trasparenza e per denunciare la farsa de… - borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - AreaPharma : RT @CorriereTorino: Covid in Piemonte, 138 casi e nessun morto - 8foctdr67 : RT @marcell16895275: Oggi come ieri i problemi del nostro paese derivano da cose iniziate negli anni 70 e sempre più in escalation ,sotto i… -