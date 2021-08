Covid oggi Gb, 21.952 contagi: nuovi casi in calo (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 21.952 i contagi da coronavirus in Gran Bretagna oggi, 2 agosto 2021, secondo i dati del bollettino. Da ieri, registrati altri 24 morti per Covid. I nuovi casi sono diminuiti rispetto ai dati registrati ieri: domenica 1 agosto i positivi sono stati 24.470. Il calo rispetto alla scorsa settimana si attesta al 27%. La discesa progressiva è iniziata giovedì e i contagi sono arrivati ora al livello più basso dallo scorso 29 giugno. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 21.952 ida coronavirus in Gran Bretagna, 2 agosto 2021, secondo i dati del bollettino. Da ieri, registrati altri 24 morti per. Isono diminuiti rispetto ai dati registrati ieri: domenica 1 agosto i positivi sono stati 24.470. Ilrispetto alla scorsa settimana si attesta al 27%. La discesa progressiva è iniziata giovedì e isono arrivati ora al livello più basso dallo scorso 29 giugno. L'articolo proviene da Italia Sera.

