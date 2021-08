Concorso Agenzia Entrate, 2420 posti per laureati: bando in arrivo. Le novità (Di lunedì 2 agosto 2021) ­È ormai imminente l’arrivo del nuovo Concorso dell’Agenzia delle Entrate, per l’assunzione di 2420 unità di personale di Area III, fascia retributiva F1. Un Concorso quindi rivolto ai soli laureati, e che prevede principalmente due profili professionali: Funzionario informatico – 100 posti; Funzionario tributario – 2320 posti. Secondo quanto appreso dal sindacato F.L.P. Ecofin, i posti saranno suddivisi non solo tra gli uffici centrali, ma anche nelle varie direzioni regionali dell’Agenzia delle ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 2 agosto 2021) ­È ormai imminente l’del nuovodell’delle, per l’assunzione diunità di personale di Area III, fascia retributiva F1. Unquindi rivolto ai soli, e che prevede principalmente due profili professionali: Funzionario informatico – 100; Funzionario tributario – 2320. Secondo quanto appreso dal sindacato F.L.P. Ecofin, isaranno suddivisi non solo tra gli uffici centrali, ma anche nelle varie direzioni regionali dell’delle ...

Advertising

CittadinidiTwtt : RT @AgidGov: Concorso pubblico per Dirigenti informatici #AgID: pubblicata la rettifica della data delle prove scritte per la selezione di… - CapaGira : RT @AgidGov: Concorso pubblico per Dirigenti informatici #AgID: pubblicata la rettifica della data delle prove scritte per la selezione di… - AgidGov : Concorso pubblico per Dirigenti informatici #AgID: pubblicata la rettifica della data delle prove scritte per la se… - sehmagazine : ?? Salto ostacoli: al Palahorse Ippopark di #PortoRotondo dal 6 all'8 agosto il Concorso A1* valido come V Tappa del… - zazoomblog : Concorso Ripam 2020 92 posti per Agenzia Cooperazione Sviluppo e Ministero Ambiente: riaperti i termini nuove modal… -