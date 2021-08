Censurata la pagina Wikipedia di Giuseppe De Donno? No Violate le regole dell’enciclopedia

(Di lunedì 2 agosto 2021) Nonostante l’appello della famiglia, vengono diffuse ulteriori teorie del complotto sul dottorDe, ritrovato morto nella sua abitazione lo scorso 27 luglio 2021. Nella giornata del 2 agosto 2021 sono circolati diversi screenshot per sostenere che ladedicata al medico sia stata «» in quanto «troppo scomoda». I primi tentativi di creazione dellarisalgono solo al 31 luglio 2021 e successivamente al decesso del medico, mentre risulta attualmente online una voce creata proprio il 2 agosto 2021. Un errore tecnico?è ...

