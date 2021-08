Calciomercato Inter – Nandez sempre più vicino | la situazione

(Di lunedì 2 agosto 2021) Nahitansi avvicina all': l'uruguaiano vuole i nerazzurri e cambierà squadra in questoestivo. E Radja Nainggolan?

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Il calendario, dopo la trasferta romana, il calendario prevede Torino , Atalanta e Genoa (trasferte a Bergamo e Genova) prima di ospitare l': il dilemma è quello che di puntare su di lui o ...Come riporta Il Messaggero però, attenzione anche all'. Chissà che i nerazzurri non virino su Correa in seguito ad un eventuale cessione di Lautaro Martinez considerando anche la grande stima ...Presenti il presidente Armen Gazaryan, il vice presidente Alessandro Belli, il direttore generale Andrea Bellandi, il direttore sportivo Giorgio Perinetti, il collaboratore Pierfrancesco Strano e circ ...Grandi novità per il calciomercato della Juventus, con un colpo di scena che coinvolge Cristiano Ronaldo. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.