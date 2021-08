Barcellona, De Jong: «Lotteremo per vincere titoli importanti» (Di lunedì 2 agosto 2021) De Jong ha parlato ai microfoni del quotidiano Sport. L’olandese ha fissato gli obiettivi del Barcellona per il prossimo anno Ai microfoni di Sport, il centrocampista olandese Frenkie De Jong ha fissato gli obiettivi del Barcellona per la stagione che va ad iniziare: «Quest’anno abbiamo migliorato la rosa, stiamo crescendo come squadra ed è il secondo anno con lo stesso allenatore, per cui è normale migliorare. Credo che avremo la possibilità di lottare e vincere titoli importanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Deha parlato ai microfoni del quotidiano Sport. L’olandese ha fissato gli obiettivi delper il prossimo anno Ai microfoni di Sport, il centrocampista olandese Frenkie Deha fissato gli obiettivi delper la stagione che va ad iniziare: «Quest’anno abbiamo migliorato la rosa, stiamo crescendo come squadra ed è il secondo anno con lo stesso allenatore, per cui è normale migliorare. Credo che avremo la possibilità di lottare e». L'articolo proviene da Calcio News 24.

