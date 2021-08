Attivare Google Discover per le notizie personalizzate su Android e iPhone (Di lunedì 2 agosto 2021) Google Discover è un'importante funzione introdotta nell'app Google ed all'interno di Chrome per gli smartphone Android e su iPhone. Si tratta, di fatto, dell'evoluzione dell'App Google, precedentemente chiamato Google ed ora Google Discover, che permette di ricevere aggiornamenti push (ossia nel momento in cui essi sono disponibili), sul telefono, su ogni possibile argomento che ci interessa.Google Discover è un'integrazione di Assistente Google, che funziona come uno strumento per ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 2 agosto 2021)è un'importante funzione introdotta nell'apped all'interno di Chrome per gli smartphonee su. Si tratta, di fatto, dell'evoluzione dell'App, precedentemente chiamatoed ora, che permette di ricevere aggiornamenti push (ossia nel momento in cui essi sono disponibili), sul telefono, su ogni possibile argomento che ci interessa.è un'integrazione di Assistente, che funziona come uno strumento per ...

Advertising

AdiraiIt : #Tecnologia #Android #Apple Ok Google è il comando vocale che serve a attivare l’assistente vocale Google sul tuo… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Tecnologia #Android #Apple Ok Google: come funziona, attivazione e come usarlo Ok Google è il comando vocale che… https://t.… - Islaanchemeno1 : #amemici20 ahhhhh bellaaaa... vacce piano che vedo mio figlio perplesso , lasciagli il tempo de capire, attivare go… - BlogIdea21 : Come attivare l'#Autenticazione a due fattori di #Gmail su #Windows utilizzando #Google #Authenticator??????… -