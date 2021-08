Ambienta cede società in portafoglio Calucem a Cementos Molins

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Il Fondo di private equitySGR ha raggiunto un accordo per la cessione della, un produttore globale di prodotti e soluzioni innovative e sostenibili per il settore delle costruzioni.è il secondo produttore al mondo di Cementi Calcio Alluminati (Calcium Aluminate Cements, “CAC”), una famiglia di materiali leganti che sono ingredienti essenziali per il successo di prodotti ad alte prestazioni per il settore del building chemistry ed altre industrie. Grazie alla sua chimica, il CAC in miscela con il cemento ordinario ne ...