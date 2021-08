Vuoi modellare il corpo in modo naturale? Prova il massaggio con i bambù

(Di domenica 1 agosto 2021) È il trattamento del momento perché combatte la cellulite, elimina i liquidi stagnanti e scioglie stress e stanchezza. Si pratica facendo scivolare sul corpo canne di bambù di diversa lunghezza e diametro, precedentemente riscaldate e riempite, e ha effetti immediati e profondi su stanchezza, ritenzione idrica, gonfiore e blocchi linfatici. Come funziona? Lo abbiamo chiesto a Walter Zanca, insegnante ed esperto di discipline olistiche, fondatore del centro milanese Alma Matters. Il terapista ha studiato questa tecnica in Thailandia, proprio dove la pratica nasce (insieme alla Cina) e si diffonde dieci-quindici anni fa. Dura circa un’ora e dà risultati evidenti e immediati già al primo incontro, ma per un risultato ottimale si consigliano 4 o 5 sedute.

