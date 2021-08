Vaccini in Campania: immunizzati 3 milioni di cittadini (Di domenica 1 agosto 2021) La Regione Campania, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che i Vaccini somministrati hanno immunizzato 3 milioni di cittadini. Il quadro delle vaccinazioni in Campania (via social)“I dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 16.30 di oggi, quando, in Campania, è stata superata la soglia dei 3 milioni di cittadini vaccinati con prima e seconda dose“, ha reso noto la Regione nel pomeriggio di ieri attraverso i propri canali ufficiali. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! “Complessivamente sono stati ... Leggi su vesuvius (Di domenica 1 agosto 2021) La Regione, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che isomministrati hanno immunizzato 3di. Il quadro delle vaccinazioni in(via social)“I dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 16.30 di oggi, quando, in, è stata superata la soglia dei 3divaccinati con prima e seconda dose“, ha reso noto la Regione nel pomeriggio di ieri attraverso i propri canali ufficiali. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! “Complessivamente sono stati ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Vaccini, la Campania supera i tre milioni di immunizzati. Nuovi open day a Napoli - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono +116 Ieri 355 oggi 471 +7 ricoverati,0 in T.I,433 guariti,+29 in I.D,+43.59… - _SiGonfiaLaRete : Coronavirus Campania, #DeLuca: “Campagna vaccinale in località costiere fino alle 2 di notte” - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 31 luglio: I dati da Lombardia, Emilia Romagna, L… - InNotizia : Per rendere ancora più agevole l’accesso ai vaccini da parte dei cittadini campani, l’ASL Napoli 1 Centro e l’ASL d… -