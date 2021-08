Ultime Notizie Roma del 01-08-2021 ore 12:10 (Di domenica 1 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Sicilia in fiamme la colonna di fumo dei roghi nel palermitano è stata fotografata anche dalla stazione spaziale orbitante fiamme favorite anche dalle temperature che sfiorano i 40 gradi notevole dispiegamento di uomini anche altre regioni hanno inviato personale in aiuto ai vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile in Sicilia la mano del Duomo e il Dolo sono le cause degli incendi weekend è rovente nel sud Italia al nord Italia Invece maltempo temporali ancora allerte di colore giallo su Liguria Toscana Piemonte Val d’Aosta ieri disagi e danni in ... Leggi su romadailynews (Di domenica 1 agosto 2021)dailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Sicilia in fiamme la colonna di fumo dei roghi nel palermitano è stata fotografata anche dalla stazione spaziale orbitante fiamme favorite anche dalle temperature che sfiorano i 40 gradi notevole dispiegamento di uomini anche altre regioni hanno inviato personale in aiuto ai vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile in Sicilia la mano del Duomo e il Dolo sono le cause degli incendi weekend è rovente nel sud Italia al nord Italia Invece maltempo temporali ancora allerte di colore giallo su Liguria Toscana Piemonte Val d’Aosta ieri disagi e danni in ...

Advertising

fanpage : Lo dice il ministro Renato Brunetta intervenendo a ‘Il caffè della versiliana' parlando dei vaccini. - Agenzia_Ansa : Salgono a 214 le terapie intensive, 1.851 ricoveri. Sono 264.860 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Itali… - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 01-08-2021 ore 12:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - weeklyOSM : Il numero 575 del weeklyOSM è ora disponibile in Italiano. Le ultime notizie dal mondo #openstreetmap #osm… -