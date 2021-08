Tokyo 2020, Simone Biles si ritira anche da finale corpo libero (Di domenica 1 agosto 2021) (Adnkronos) – La ginnasta americana Simone Biles si è ritirata dalla finale individuale del corpo libero ai giochi di Tokyo 2020. La statunitense deciderà più avanti se prendere parte invece alla finale della trave. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) (Adnkronos) – La ginnasta americanasi èta dallaindividuale delai giochi di. La statunitense deciderà più avanti se prendere parte invece alladella trave. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

