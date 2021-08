Tokyo 2020, scherma: Italia rimontata e battuta dal Giappone nel fioretto maschile a squadre (Di domenica 1 agosto 2021) Mattinata amara, amarissima, quella che ci consegna una sconfitta durissima nel fioretto maschile a squadre nella nona giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ultima per quanto riguarda la scherma. Il team Italiano, composto da Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, Alessio Foconi e Giorgio Avola, viene infatti sconfitto dai padroni di casa del Giappone. Incontro molto equilibrato dall’inizio alla fine, con i nipponici che recuperano uno svantaggio che era arrivato fino a tre punti, sul 37-34 per gli Azzurri, andando a vincere 43-45. IL MEDAGLIERE IL ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Mattinata amara, amarissima, quella che ci consegna una sconfitta durissima nelnella nona giornata di gare alle Olimpiadi di, ultima per quanto riguarda la. Il teamno, composto da Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, Alessio Foconi e Giorgio Avola, viene infatti sconfitto dai padroni di casa del. Incontro molto equilibrato dall’inizio alla fine, con i nipponici che recuperano uno svantaggio che era arrivato fino a tre punti, sul 37-34 per gli Azzurri, andando a vincere 43-45. IL MEDAGLIERE IL ...

