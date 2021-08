Tokyo 2020, Malagò sul flop della scherma: “Comporterà delle riflessioni” (Di domenica 1 agosto 2021) “La scherma decisamente male”. Questo il commento del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che traccia un bilancio sulle Olimpiadi della scherma azzurra, rimasta a secco di ori per la prima volta negli ultimi quaranta anni. “Oggi era l’ultimo giorno per avere una speranza di fare qualcosa di importante – ha proseguito il capo dello sport italiano e invece ci amareggia tanto non essere neanche in zona medaglia. Questo sicuramente Comporterà delle riflessioni”. L’altro lato della medaglia è invece il nuoto che chiude con ben sei medaglie e tante presenze ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Ladecisamente male”. Questo il commento del presidente del Coni, Giovanni, che traccia un bilancio sulle Olimpiadiazzurra, rimasta a secco di ori per la prima volta negli ultimi quaranta anni. “Oggi era l’ultimo giorno per avere una speranza di fare qualcosa di importante – ha proseguito il capo dello sport italiano e invece ci amareggia tanto non essere neanche in zona medaglia. Questo sicuramente”. L’altro latomedaglia è invece il nuoto che chiude con ben sei medaglie e tante presenze ...

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : Con le 4 di oggi siamo a 24 medaglie in 8 giorni: settimi per medaglie complessive e primi per bronzi assieme all'A… - sportface2016 : Flop #scherma a #Tokyo2020, #Malagò: 'Comporterà delle riflessioni' #Olimpiadi #fencing - mk_cycle : RT @repubblica: Dal tentato suicidio all'argento a Tokyo, la rivincita di Raven Saunders nel peso -