Tokyo 2020 | l' oro di ' Sascha'

Trentatré anni dopo Steffi Graf a Seoul '88, la Germania torna a festeggiare una medaglia d'oro alle Olimpiadi nel tennis. Merito di Alexander Zverev che, dopo aver sconfitto il numero 1 del mondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Zverev oro a Tokyo2020, Khachanov deve accontentarsi dell'argento TOKYO (GIAPPONE) - L'oro nel tennis maschile individuale a Tokyo 2020 va ad Alexander Zverev. Il 24enne di Amburgo, , impedendogli di conquistare il Golden Slam, ha battuto il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6 - 3, 6 - 1. Successo mai in ...

Diretta Jacobs Tortu 100 metri/ Semifinali Olimpiadi Tokyo 2020 streaming: i record DIRETTA JACOBS TORTU 100 METRI: I RECORD Avremo tra poco Marcell Jacobs e Filippo Tortu nei 100 metri alle Olimpiadi Tokyo 2020: i due italiani cercano un posto in finale e in particolare Jacobs è l'uomo del momento, perché in batteria è riuscito a infrangere il record nazionale sulla distanza. Ha corso in 9''94: ...

Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 1 agosto: vela argento prima dell’ultima regata di Nacra 17. Delude la scherma. L’Italvolley maschile batte il Venezuela La Stampa Tokyo 2020, medaglia d'oro per Zverev L'oro olimpico è il successo più importante della carriera di Zverev, arrivato al 16° trofeo in assoluto. In un torneo del Grande Slam il suo miglior risultato rimane la finale persa lo scorso anno al ...

Tokyo 2020: è d’oro l’Olimpiade di Sasha Zverev Non è stata una gran finale, non ci sono dubbi. Alexander Zverev ha dominato il match dall’inizio alla fine conducendo il gioco in una maniera di è sicuramente capace, ma che spesso non mette in campo ...

