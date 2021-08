Tamberi e Jacobs oro a Tokyo: i complimenti di De Laurentiis (Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs hanno vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokio 2020. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto complimentarsi con i due atleti italiani. “I complimenti vanno fatti a tutti i vincitori italiani di medaglie, ma quelli che hanno fatto Jacobs e Tamberi, a pochi minuti di distanza, resterà nella storia dello sport italiano. Evviva” ha scritto il patron della SSCN. I due ori di Tamberi e Jacobs hanno qualcosa di straordinario e sono stati vinti nella stessa giornata. Tamberi oro nel ... Leggi su napolipiu (Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarcoe Marcellhanno vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokio 2020. Il presidente del Napoli Aurelio Deha voluto complimentarsi con i due atleti italiani. “Ivanno fatti a tutti i vincitori italiani di medaglie, ma quelli che hanno fatto, a pochi minuti di distanza, resterà nella storia dello sport italiano. Evviva” ha scritto il patron della SSCN. I due ori dihanno qualcosa di straordinario e sono stati vinti nella stessa giornata.oro nel ...

