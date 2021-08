Stefania Orlando svela in che rapporti è con Tommaso Zorzi (Di lunedì 2 agosto 2021) Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip ha legato in particolar modo con Francesco Oppini e Stefania Orlando e se con il primo ha ufficialmente chiuso, con la seconda il rapporto è rimasto (più o meno) stabile. “C’è un bel legame tra me e Tommaso Zorzi, ma stando in città diverse non viviamo un rapporto quotidiano. Lui mi ha conquistata con la sua sensibilità, l’ironia, l’apertura mentale, la grande cultura nonostante la giovane età” – ha dichiarato Stefania Orlando fra le pagine del settimanale Vero – “Ha un background importante, a volte nella Casa non mi ... Leggi su biccy (Di lunedì 2 agosto 2021)al Grande Fratello Vip ha legato in particolar modo con Francesco Oppini ee se con il primo ha ufficialmente chiuso, con la seconda il rapporto è rimasto (più o meno) stabile. “C’è un bel legame tra me e, ma stando in città diverse non viviamo un rapporto quotidiano. Lui mi ha conquistata con la sua sensibilità, l’ironia, l’apertura mentale, la grande cultura nonostante la giovane età” – ha dichiaratofra le pagine del settimanale Vero – “Ha un background importante, a volte nella Casa non mi ...

