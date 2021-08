“Split”: stasera in Tv James McAvoy mette in scena le sue 23 personalità (Di domenica 1 agosto 2021) Si prospetta una prima serata ricca di colpi di scena con la sorprendente storia raccontata da “Split“. Il film drammatico è stato diretto dal regista de “Il sesto senso” M. Night Shymalan ed è approdato nelle sale cinematografiche nel 2016. Il suo soggetto è liberamente ispirato alla storia vera di Billy Milligan, criminale americano affetto da disturbo associativo dell’identità. 116 minuti di pura follia, in cui il personaggio alterna con dimestichezza le diverse caratteristiche che compongono le 23 personalità tra cui si dimena. “Split” è il secondo film di una trilogia diretta dal suo regista, di cui fanno parte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Si prospetta una prima serata ricca di colpi dicon la sorprendente storia raccontata da ““. Il film drammatico è stato diretto dal regista de “Il sesto senso” M. Night Shymalan ed è approdato nelle sale cinematografiche nel 2016. Il suo soggetto è liberamente ispirato alla storia vera di Billy Milligan, criminale americano affetto da disturbo associativo dell’identità. 116 minuti di pura follia, in cui il personaggio alterna con dimestichezza le diverse caratteristiche che compongono le 23tra cui si dimena. “” è il secondo film di una trilogia diretta dal suo regista, di cui fanno parte ...

jademcu : RT @starkerwitch: qui per ricordarvi che stasera c’è split in tv - starkerwitch : qui per ricordarvi che stasera c’è split in tv - blacklcdge : stasera split in televisione e lo vorrei guardare con mia madre spero non sia imbarazzante - lovingvxavier : il modo in cui sto andando avanti in questa giornata solo perché stasera c'è split in tv - itslavaleh : stasera non vedo split per vedere dark phoenix con le cesse -