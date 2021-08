Sainz: "Con due dettagli al posto giusto, potevamo lottare per la vittoria" (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo la rocambolesca gara dell'Ungheria , Carlos Sainz va in vacanza con tanta fiducia, ma anche un pizzico di rammarico . Unico pilota Ferrari a tagliare il traguardo del GP magiaro, a causa del ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo la rocambolesca gara dell'Ungheria , Carlosva in vacanza con tanta fiducia, ma anche un pizzico di rammarico . Unico pilota Ferrari a tagliare il traguardo del GP magiaro, a causa del ...

Advertising

Ruda97_Official : Non vorrei tirare i piedi... ma viste le penalità severe in questo #HungarianGP prevedo la squalifica a malincuore… - autosprint : #Sainz: 'Con due dettagli al posto giusto, potevamo lottare per la vittoria' - jachetto : @TheBitlandPrinc Inutile cambiare discorso. Oggi il tema è: quante volte si possomo fare punti buttando fuori gli a… - F124304053 : #HungarianGP un solo vincitore Ocon/Alpine ???????? e tanti sconfitti: Hamilton(doveva opporsi alla decisione di partir… - LauraGio_75 : @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc Felice per Sainz, ma tanto dispiaciuta per Charles. Noi tifosi siamo con voi! ?? -